Os bombeiros de Vizela resgataram este sábado de manhã uma cabra que caiu a um poço com uma profundidade de 10 metros.



O animal estava desaparecido há dois dias, mas só este sábado é que o dono ouviu barulho vindo do poço. A corporação recebeu o alerta às 08h50, tendo procedido ao resgate da cabra.





O poço situa-se numa zona de mato, bem perto do Estádio do FC Vizela. Os bombeiros estiveram no local com uma viatura e cinco operacionais.