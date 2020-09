Bombeiros resgatam cães bebés junto a rio em Riba de Ave

Os bombeiros de Riba de Ave resgataram esta quarta-feira dois cães bebés na berma do Rio Ave, na Freguesia de Bairro.Segundo apurou ojunto dos Bombeiros de Riba de Ave, os acessos difíceis dificultaram o resgate. Os operacionais tiveram que descer até junto do leito do rio e proceder à remoção do mato para recolher os animais, um macho e uma fêmea, com cerca de 2/3 meses.No terreno estiveram cinco operacionais durante a manhã, aquando do avistamento dos cães. O salvamento foi apenas possível na parte da tarde, com a descida das águas.Uma das crias foi adotada no imediato por um popular que se encontrava no local. A outra foi acolhida por uma bombeira da corporação.