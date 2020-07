Bombeiros resgatam cão que foi atirado para contentor do lixo em Olhão

Um cão foi resgatado pelos Bombeiros Municipais de Olhão, ontem de manhã, do interior de um contentor do lixo. Dois operacionais encontraram o animal muito fragilizado e totalmente coberto de óleo queimado.Segundo explicou aoLuís Gomes, comandante dos Bombeiros de Olhão, o alerta foi dado por "uma pessoa que ouviu o latido do cão".O animal foi levado para o canil municipal de Olhão. "Faço um apelo aos donos para terem respeito pelos seus animais", reforçou o comandante Luís Gomes".