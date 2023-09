Um gato bebé foi salvo, esta segunda-feira, pelos Bombeiros Voluntários de Braga. O animal estava preso no motor de um carro e foi resgatado, com muito cuidado, pelos operacionais. Graças aos bombeiros, o gato está bem de saúde e ficou, para já, ao cuidado de uma das bombeiras da corporação.



Os bombeiros partilharam nas redes sociais uma fotografia do sucedido que mostra o animal, já resgatado, em cima de uma manta.