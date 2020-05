Bombeiros resgatam gatos bebés deixados em ecoponto de Vila Nova de Famalicão. Veja as imagens

Os bombeiros voluntários famalicenses resgataram, na segunda-feira à tarde, três gatinhos bebés abandonados para morrer num ecoponto de um hipermercado da cidade. Os miados dos animais alertaram os populares para a situação. Pediram ajuda dos serviços do canil/gatil, municipal, que tiveram que contar com a ajuda dos bombeiros para resgatar, com vida, os três felinos lançados ao lixo.



"Mobilizámos dois veículos e três voluntários para conseguir elevar o ecoponto e dessa forma salvar estes animais. O resgate contabilizou três gatinhos vivos e um que infelizmente não apresentava sinais de vida", escreveram os Bombeiros Famalicenses na sua página do Facebook.







Os animais foram entregues aos Serviços Municipais e encontram-se bem. Brevemente estarão disponíveis para adoção.



No final da publicação, que fizeram acompanhar por fotografias, os bombeiros deixaram ainda um conselho à população: "Se tiver algum problema com animais, procure ajuda. Não os deite ao lixo".