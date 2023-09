Bombeiros resgatam jovem de 14 anos que caiu em cratera na Lourinhã

Uma jovem de 14 anos foi resgatada pelos Bombeiros da Lourinhã, após ter caído num buraco que foi provocado pelas fortes chuvas que afetam o local.Quando os bombeiros chegaram a jovem estava ansiosa, nervosa e apresentava ferimentos nos membros inferiores e escoriações na cara. Foi assistida no local e transportada para o Hospital de Torres Vedras.Na cratera está também um carro que estaria estacionado no local onde a terra cedeu. As operações de resgate foram dificultadas com a instabilidade do terreno. Ao que oapurou, o buraco está numa zona onde passa saneamento.Segundo uma publicação nas redes sociais, os Bombeiros Voluntários da Lourinhã salientam que "apesar de devidamente sinalizado e balizado, o espírito aventureiro [da jovem] foi mais forte".A corporação informa ainda que o resgate foi feito com sucesso e que a vítima sofreu apenas ferimentos ligeiros.O concelho da Lourinhã foi o que mais sofreu com o mau tempo, na região do oeste, com mais ocorrências registadas, devido às chuvas intensas e inundações.