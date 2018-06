Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros salvam 94 animais em Portimão

Situação mais recente ocorreu este sábado.

Por T.G. | 01:30

Os bombeiros de Portimão já foram chamados para 94 ocorrências de resgate de animais desde o último ano.



A situação mais recente ocorreu sábado, perto da rotunda do Túnel das Cardosas, onde foi salva, com recurso a uma autoescada, uma cegonha bebé presa num prédio. Foi a 34ª ave resgatada desde 2017, onde figuram ainda salvamentos de 26 gatos e 15 cães, entre outros animais.



Segundo dados dos bombeiros, estas ações "exigiram o empenhamento de 122 meios técnicos com 419 operacionais". A corporação também promove ações de sensibilização sobre este tipo de salvamentos.