Bombeiros salvam bebé de sufocar com leite em Vila do Bispo

Um bebé com apenas 15 dias de vida foi salvo por elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo quando estava a sufocar com o refluxo do leite enquanto dormia.O recém-nascido, um menino, já apresentava alterações da cor da pele devido à falta de oxigenação. A rápida atuação dos bombeiros permitiu que o desfecho fosse feliz.O caso ocorreu no sábado, por volta das 12h00. Em pânico, os pais ligaram o 112 e começaram a receber as primeiras instruções até à chegada dos meios de socorro.Segundo explicou aoa bombeira Sandra Mateus, "o bebé fez refluxo do leite materno durante o sono, o que provocou a obstrução das vias respiratórias".Quando Sandra Mateus e Fernando Lucas chegaram à casa onde residem os pais do menino, em Sagres, cinco minutos depois do alerta, este "tinha uma obstrução parcial da via aérea e estava com grandes dificuldades em respirar ao colo do pai". O trabalho dos soldados da paz foi crucial para salvar a vida do recém-nascido."Fizemos a aspiração das vias respiratórias e a admi- nistração de oxigénio. Conseguimos que voltasse a respirar normalmente", recordaram, visivelmente felizes, Sandra e Fernando, que tiveram ainda a ajuda do colega Pedro Soares.Foi acionada uma equipa médica do INEM, mas quando chegou ao local o bebé "já estava a respirar bem" e a chorar, o que "foi uma grande alegria".Apesar do grande susto vivido pelos pais, a criança foi avaliada pelo médico do INEM e estava clinicamente bem, o que evitou o transporte para o hospital.