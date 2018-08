Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros salvam burra em aflição com as chamas de Monchique

Vídeo do salvamento foi publicado no Facebook pelos protagonistas do salvamento.

06.08.18

As chamas em Monchique continuam ser dar tréguas. Os bombeiros continuam a evacuar várias casas e a tentar evitar o pior. Este domingo, um vídeo dos bombeiros de Monchique a salvar uma burra que estava presa num estábulo deu que falar nas redes soiciais.



O vídeo do salvamento foi publicado no Facebook e os bombeiros confirmaram que "a linda pastora", nome pelo qual trataram a burra, está bem.