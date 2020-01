Bombeiros salvam cão que ficou soterrado em Tavira

Um cão que ontem ficou parcialmente soterrado após a queda de um muro, no interior do concelho de Tavira, foi resgatado pelos Bombeiros Municipais.O resgate ocorreu cerca das 11h20 na freguesia de Santo Estêvão. Um muro localizado num terreno agrícola que já estava fragilizado devido à chuva caiu em cima do animal, que passeava pelo local.O cão ficou preso, mas os bombeiros conseguiram desenterrá-lo e libertá-lo.