Bombeiros salvam dois cães em Albufeira

Animais encontravam-se em hipotermia.

Por J.C.E. | 09:00

Os Bombeiros Voluntários de Albufeira resgataram, na sexta-feira à noite, um cão e uma cadela que estavam há várias horas presos numa pequena barragem, no sítio de Vale Verde, na Guia. Os animais encontravam-se em hipotermia.



Um bombeiro, com recurso a cordas, teve de descer cerca de 10 metros para chegar aos animais, que foram depois puxados, também por cordas, para fora da represa.



Os cães, que não tinham chip, foram levados para o quartel, onde foram tratados.



Através do Facebook, os bombeiros publicaram um apelo para tentar encontrar o dono dos animais.