Um homem de 57 anos foi salvo no último instante pelos Bombeiros Sapadores do Porto devido a um incêndio que deflagrou, esta sexta-feira, num prédio na zona do Bonfim, no Porto.









A vítima foi encontrada inconsciente, no interior da casa, e sofreu ferimentos graves devido à inalação de fumo. Foi transportada em estado crítico para o Hospital de S. João, no Porto.

O alerta foi dado por um amigo com quem tinha combinado apanhar boleia para o hospital, uma vez que ia ser submetido a uma intervenção cirúrgica.





A PSP está a investigar a ocorrência. A Proteção Civil também esteve no local.