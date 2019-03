Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros salvam mulher em Loures

Vítima foi alvo de manobras de reanimação e transportada, em estado grave, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

09:48

Os bombeiros de Sacavém, com o apoio de uma equipa do INEM, conseguiram esta sexta-feira reverter o estado de paragem cardiorrespiratória em que estava uma mulher de 70 anos, resgatada de um tanque com água em Santa Iria de Azoia, Loures.



Os populares que retiraram a vítima chamaram o socorro.



A mulher foi alvo de manobras de reanimação e transportada, em estado grave, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.