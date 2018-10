Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros salvam operário de fábrica de fibras acrílicas no Barreiro

Vítima com cerca de 40 anos foi transportada em estado grave para o hospital do Barreiro.

Por J.T. | 08:57

Um operário de uma fábrica de fibras acrílicas, no Lavradio, foi esta terça-feira salvo por bombeiros da corporação Sul e Sueste do Barreiro, que conseguiram reverter uma paragem cardiorespiratória.



A vítima, com cerca de 40 anos, foi transportada em estado grave para o hospital do Barreiro. O alerta soou às 14h43, para a fábrica na zona industrial daquela cidade.



Segundo o CM apurou, o homem terá sofrido uma queda de cerca de três metros de altura, entrando em paragem cardiorespiratória.



Os bombeiros – com oito operacionais apoiados por três viaturas – foram chamados e conseguiram salvar a vítima.