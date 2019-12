Bombeiros sapadores de Faro reforçados com mais 20 operacionais

Os Bombeiros Sapadores de Faro vão ser reforçados com mais 20 operacionais, através de um concurso de recrutamento a lançar no início do próximo ano. O anúncio foi feito este sábado por Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro, no decurso da cerimónia do 137º aniversário da corporação."É uma mais-valia. Não nos adianta termos carros e outros materiais se não tivermos operacionais para lhes dar uso" disse aoTomás Valente, comandante dos bombeiros sapadores.Durante a celebração dos 137 anos dos bombeiros, foram também inaugurados dois veículos, um de comando e operações e outro destinado ao combate a incêndios urbanos, que visam dotar a corporação de "melhores meios técnicos", afirmou o comandante.