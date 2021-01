O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa registou 25 ocorrências relacionadas com o mau tempo, entre as 00h00 e as 09h00 desta quarta-feira.

A maioria das situações teve a ver com pequenas inundações em espaços públicos e privados, derivadas da ocorrência de aguaceiros fortes.

Tiveram ainda lugar quedas esporádicas de ramagens de árvores, sem danos materiais ou feridos.