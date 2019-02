Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros sapadores de Lisboa iniciam nova greve durante 15 dias

Em causa a mudança do estatuto que passa a idade da reforma dos 50 para os 60 anos,

Por Lusa | 14:25

O Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) anunciou uma nova greve de 15 dias do Regimento do Sapadores Bombeiros de Lisboa, a iniciar esta segunda-feira às 20h00, por ainda não haver "nenhuma resposta do Governo" sobre as carreiras.



"Até hoje, não sabemos nada sobre qual é a produção final do estatuto da carreira, dos dois diplomas, do da carreira e da aposentação", disse Vítor Reis, presidente do STML, em declarações à agência Lusa.



Esta greve, que deverá durar até 5 de março, vem na sequência de outras duas marcadas anteriormente pelos bombeiros sapadores e pelo sindicato, que reivindicam a "progressão e a construção de uma carreira de bombeiros profissionais".



O novo protesto acontece após vários plenários nas duas últimas semanas, onde o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa decidiu fazer outro pré-aviso de greve, uma vez que não houve nenhuma concretização depois da reunião com o secretário de Estado da Proteção Civil, em janeiro.



"Na última reunião que se sucedeu com o secretário de Estado [da Proteção Civil] houve alguma evolução", sustentou Vítor Reis, recordando que, até à data, ainda não houve mais informações por parte do Governo.



O dirigente sindical referiu também que serão cumpridos os serviços mínimos.



"Esta greve tem serviços mínimos. O socorro às populações e aos bens estará garantido", lembrou Vítor Reis, assegurando que "os sapadores não deixarão de fazer o seu serviço" e que os serviços mínimos "serão respeitados".



Segundo Vítor Reis, o protesto vai começar na alteração de turno e contará com a presença do secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos.



Os cerca de 770 bombeiros sapadores do Regimento de Lisboa iniciam esta segunda-feira uma greve de 15 dias, com uma concentração no Quartel da Avenida D. Carlos I, às 20h00, contra a proposta de alteração ao estatuto da carreira de bombeiro profissional e também contra o aumento da idade mínima de reforma dos 50 para os 60 anos.