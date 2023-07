“Vamos avançar com uma greve nacional e uma manifestação, ainda sem data marcada, para que o Governo corrija os problemas que temos e para que deixe de haver dúvidas nas câmaras municipais sobre o direito aos pagamentos do trabalho extraordinário e subsídio de turno dos bombeiros”, explicou esta segunda-feira Sérgio Carvalho, presidente do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais.









“A greve será mantida até a situação estar resolvida. O Governo está, há mais de dois anos, para legislar ou produzir um despacho interpretativo, mas, até agora, nada foi feito”, acrescentou. A falta de pagamento do horário extraordinário, do subsídio de turno - retirado recentemente aos Bombeiros Sapadores de Setúbal - e a desregulamentação dos horários de trabalho são os principais problemas que estão a prejudicar a vida dos bombeiros. Com a greve, “todos os serviços podem ficar afetados, mas os serviços mínimos ainda vão ser definidos”, garantiu Sérgio Carvalho, que considera que o que está a acontecer “é uma grande irresponsabilidade do Governo”.

Na passada sexta-feira, o presidente da Câmara de Setúbal foi apupado e insultado por mais de uma centena de bombeiros e familiares quando se preparava para inaugurar a Feira de Santiago, em Setúbal. André Martins teve de abandonar o recinto sob escolta da PSP.