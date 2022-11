O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS) organiza, a partir desta quarta-feira e até 16 de dezembro, uma greve aos serviços não urgentes na companhia de sapadores de Setúbal.





Fonte do SNBS explicou aoque na origem da paralisação está “o assédio laboral praticado pelo comandante da companhia de sapadores, a falta de cumprimento dos direitos laborais e ainda a chamada de atenção para o possível comprometimento do socorro no concelho, bem como o não cumprimento das escalas diárias”. Uma delegação do SNBS irá, esta quarta-feira à tarde, à reunião da Câmara de Setúbal.