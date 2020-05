Dois homens resgatados do mar em Gaia

Um praticante de kitesurf, de 43 anos, e um praticante de bodyboard foram resgatados pelos Sapadores de Gaia e por elementos da Estação Salva-Vidas do Douro, ao final desta tarde, junto à praia do Cabedelo, em Canidelo, Vila Nova de Gaia.

O alerta para dois homens em apuros no mar foi dado por populares, às 19h33.

"O praticante de kitesurf teve um problema no 'kite' (equipamento) e um praticante de bodyboard tentou ajudá-lo, mas nunca estiveram com a vida em risco. Foram retirados do mar e estão bem", explicou ao CM Cruz Martins, capitão do Porto do Douro.

Os dois homens não necessitaram de cuidados hospitalares.

No local estiveram elementos dos Bombeiros de Coimbrões, mergulhadores dos Sapadores de Gaia e a Polícia Marítima.