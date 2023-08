Bombeiros interrompem casamento para combater incêndio

Os bombeiros da Malveira interromperam um casamento para combater um incêndio rural, numa quinta de eventos.



A história é contada pela corporação do concelho de Mafra: na terça-feira decorria um casamento numa quinta na freguesia de Azueira e Sobral da Abelheira.





Os bombeiros foram acionados para um incêndio rural, que começou a lavrar no interior da propriedade onde decorria a festa.Os 12 operacionais, com o apoio de três veículos, acabaram por extinguir o fogo, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Mafra.No final, os noivos acabaram por recordar o incidente para a posteridade com uma foto conjunta com os soldados da paz.