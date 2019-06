Bombeiros vão reforçar socorro em Albufeira

Os Bombeiros de Albufeira vão passar a contar, a partir desta semana, com um segundo Posto de Emergência Médica (PEM) e com uma nova ambulância de socorro do INEM, que vão reforçar o socorro no concelho durante os meses de verão.Segundo oapurou junto do comandante da corporação, António Zua Coelho, entrou já ao serviço, no final de maio, uma nova ambulância de socorro, que veio substituir outra - a qual deverá ser abatida - , e que integrava a frota de ambulâncias do PEM de Albufeira, protocolado com o INEM.Os Bombeiros de Albufeira vão contar também, durante o verão, com um motociclo de emergência.A segunda ambulância do INEM, que irá integrar o novo Posto de Emergência Médica, "deverá chegar nos próximos dias e ficará em Albufeira durante os meses de verão, mais exatamente por um período de três meses, conforme foi protocolado com o INEM" , esclareceu ainda o comandante António Zua Coelho.Num concelho onde a população mais do que duplica durante a época alta turística, o reforço de meios de socorro é considerado fundamental . No ano passado, o total de serviços de emergência médica ascendeu aos 5196. Este ano, até ao dia 31 de maio, já foram efetuados 1708.Além do aumento dos fluxos populacionais, Albufeira reveste-se de características particulares, associadas sobretudo a uma vida noturna intensa. Um facto que leva a um aumento significativo do número de ocorrências na cidade.No ano passado, os Bombeiros Voluntários de Albufeira responderam a um total de 11 159 ocorrências, das quais 5196 corresponderam a serviços INEM. Este ano, até 31 de maio, registaram 4102 ocorrências, das quais 1708 serviços INEM.