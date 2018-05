Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros voluntários que integram dispositivo de combate a incêndios com aumento de cinco euros

Operacionais vão passar a receber 50 euros por dia.

10:01

Os bombeiros voluntários que integram o dispositivo de combate a incêndios vão ter um aumento de cinco euros este ano, passando a receber 50 euros por dia, segundo o Ministério da Administração Interna (MAI).



O reforço da comparticipação aos bombeiros que fazem parte das equipas de combate a incêndios durante o verão está contemplado na diretiva financeira de 2018, documento anual que fixa os princípios norteadores do pagamento das despesas resultantes das intervenções das corporações e permite apoiar os bombeiros na reparação e reposição de veículos e equipamentos, alimentação e combustível.



No âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), também os comandantes dos bombeiros voluntários vão ter um aumento de cinco euros, passando dos 60 para os 65 euros por dia.



A diretiva financeira deste ano estabelece igualmente um reforço do financiamento para reposição de viaturas operacionais destruídas em operações de proteção e socorro.



Este ano está também previsto financiamento a equipamentos que não estavam contemplados nos anos anteriores, como Equipamentos de Proteção Individual (EPI) destruídos no combate aos incêndios.



O Ministério da Administração Interna garante que a diretiva financeira foi consensualizada com a Liga de Bombeiros Portugueses.