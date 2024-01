Nélida Guerreiro e Sidney Martins, que ficaram conhecidos como ‘Bonnie e Clyde’ devido aos assaltos armados em bombas de combustível, no Algarve, no verão de 2022, começaram a ser julgados no Tribunal de Faro na terça-feira, tendo admitido ao coletivo de juízes a autoria da maioria dos crimes.



Sidney negou, contudo, ter tentado atropelar militares da GNR e inspetores da PJ.









