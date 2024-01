‘Bonnie e Clyde’ julgados por roubos armados no Algarve

Nélida Guerreiro e Sidney Martins, conhecidos como ‘Bonnie e Clyde’, começam a ser julgados esta terça-feira no Tribunal de Faro por vários assaltos armados a postos de combustível no Algarve, no verão de 2022.O casal, que foi capturado em Espanha, está acusado de roubo agravado, coação, sequestro, dano qualificado, condução perigosa, falsificação de documentos e detenção de arma proibida.Estão acusados num outro processo de triplo homicídio em Bragança.