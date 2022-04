A idosa, de 82 anos, tinha um aparelho de teleassistência (botão de pânico), por recomendação da PSP, desde outubro. Tudo para se proteger do neto - de 34 anos e desempregado - que, apesar de viver com a avó e depender economicamente dela, a aterrorizava com ameaças de morte há pelo menos um ano, em Carnaxide, Oeiras.









Ver comentários