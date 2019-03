Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bovino à solta em Setúbal danifica 15 veículos e é abatido

GNR deslocou-se ao local e os proprietários do animal "ajudaram" controlar a situação.

14:44

Um animal de raça bovina, oriundo de uma herdade, que este sábado se encontrava solto em Águas de Moura, distrito de Setúbal, danificou cerca de 15 veículos, acabando por ser abatido pelos proprietários, disse à Lusa fonte da GNR.



O incidente ocorreu pelas 12h45 no IC1, na zona da Marateca.



"As pessoas viam o animal à solta no meio da via, paravam para ver e o animal investia contra os veículos", afirmou a mesma fonte.



De acordo a GNR não há pessoas feridas e a circulação decorre com normalidade.



A GNR deslocou-se ao local e os proprietários do animal "ajudaram" controlar a situação.