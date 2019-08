Bovinos resgatados da Ecovia do Vez em Arcos de Valdevez

Os Bombeiros de Arcos de Valdevez resgataram, esta quarta-feira à tarde, três bovinos na Ecovia do Vez, no troço entre os lugares da Senhora dos Aflitos, em Sistelo, e S. Sebastião, em Cabreiro.



Os três animais entraram no troço da ecovia e na zona dos passadiços, em Cabreiros, e devido à forte inclinação da estrutura e ao piso escorregadio – por causa da chuva – acabaram por cair, ficando imobilizados no local.







O comandante alerta os proprietários de animais desta zona que "em dias de chuva evitem o acesso dos animais à ecovia", pelo facto de "existirem algumas ravinas que podem ser fatais para os animais".