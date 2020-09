Braço com relógio encontrado em terreno baldio em Miranda do Douro

Foi uma popular que fez a inusitada e macabra descoberta, quinta-feira ao final do dia, nas Arribas do Douro, junto à cidade de Miranda do Douro: avistou num terreno baldio um braço humano, ainda com um relógio colocado.A mulher chamou a GNR e ainda no mesmo dia tentou levar os militares ao local exato da descoberta. Mas, com o cair da noite, tal já não foi possível. Por isso, esta sexta-feira, as autoridades voltaram ao terreno e acabaram por encontrar o membro durante a manhã.Fonte do Comando Territorial Distrital da GNR de Bragança adiantou aoque o braço aparenta estar já muito decomposto e tudo indica que poderá estar nesse estado há já vários meses. Adianta ainda que foi encontrado nas Arribas do Douro, perto da junção do rio Fresno e do Douro.O próximo passo da investigação, a cargo da Polícia Judiciária, será agora fazer um levantamento no sentido de se perceber se há alguém desaparecido nas imediações que possa estar relacionado com este achado macabro.Uma das linhas em aberto passa pela hipótese de o braço ter sido levado para aquele local por abutres, que habitam na zona das Arribas do Douro e que, como aves necrófagas, se alimentam de carne em decomposição. Poderá também ter sido arrastado por outro animal selvagem.O braço foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Bragança, onde vão ser realizadas perícias.