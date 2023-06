Braço-direito trama ‘Xuxa’

O imigrante indiano de 42 anos acusado pelo Ministério Público de ser o braço-direito de Rúben Oliveira, o maior traficante português de cocaína, conhecido como ‘Xuxa’, ajudou a Polícia Judiciária (PJ) com informações que levaram à detenção do cabecilha da rede de tráfico.



Gurvinder Singh, que saiu de prisão domiciliária no dia 16, por despacho do juiz Carlos Alexandre, explicou à Unidade Nacional de Combate ao Tráfico da PJ que foi abordado por ‘Xuxa’ e por quatro outros arguidos do processo, para um negócio de importação de papaias do Brasil.









