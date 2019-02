Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Braga espera ‘invasão’ de turistas brasileiros

Igreja desafia jovens a envolverem-se nas tradições, pois “serão quem dará continuidade”.

Por Fátima Vilaça | 08:48

Os turistas brasileiros vão este ano rivalizar com os espanhóis no número de visitantes da Semana Santa de Braga.



Os dois grupos, aos quais se juntam os franceses, são as nacionalidades em destaque entre os 100 mil estrangeiros esperados na capital do Minho para a semana mais importante da Igreja Católica.



Na apresentação oficial das festividades, que terão mais de 50 iniciativas de 1 a 21 de abril, o cónego Avelino Amorim desafiou os mais jovens a "envolverem-se nas tradições".



"É aos mais jovens que cabe o papel de se envolverem nas tradições da Semana Santa, porque serão eles quem, no futuro, terá de lhes dar continuidade", sublinhou o novo presidente da Comissão Organizadora da Semana Santa de Braga.



Concertos, exposições, cinema e as singulares procissões da Senhora da Burrinha, Ecce Homo e Enterro do Senhor, com centenas de figurantes, são os destaque da organização. Mas este ano há também um lugar especial atribuído uma tradição em vias de extinção.



"As rebuçadeiras que nos habituámos a ver à porta das igrejas já quase não existem. É uma tradição que não podemos perder e, por isso, vamos este ano dar um apoio especial", sublinhou Avelino Amorim.



A matriz cristã das festividades traz a Braga todos os anos milhares de visitantes. Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, definiu como objetivo para este ano fazer subir a ocupação hoteleira, durante os cinco dias antes da Páscoa, para valores próximos dos 90%.



O presidente da Câmara, Ricardo Rio, destacou a "oferta multifacetada" do programa.