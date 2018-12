Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Braga quer ser capital da Cultura em 2027

Município está a elaborar um plano global cultural para ser implementado até 2030.

Por Liliana Rodrigues | 10:17

Braga quer que a cultura seja um dos pilares para o desenvolvimento do concelho na próxima década. O repto foi lançado e assumido por Ricardo Rio, presidente da Câmara, na apresentação do ‘Braga Cultura 2030’ - um primeiro passo para a futura candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura em 2027.



"Queremos pensar a estratégia cultural num horizonte mais alargado, que não se guie apenas por um momento de celebração, mas que reflita mesmo nas necessidades atuais e futuras da cidade e dos seus agentes e responda aos desafios e ambições de uma cidade que quer fazer da Cultura um dos seus pilares de desenvolvimento", afirmou Ricardo Rio.



A estratégia ficará concluída em 2019 e as primeiras ações- -piloto devem estar em prática ainda no final do próximo ano.



"Desde o inicio deste ano, estamos a realizar um trabalho de prospeção e diagnóstico, que inclui o tratamento detalhado da informação já existente e a condução de mais de 100 entrevistas a artistas, criadores, artesãos, programadores, representantes de associações, museus e espaços culturais e sociais, assim como responsáveis por empresas e instituições publicas e privadas nas áreas da economia, património, ambiente, turismo e comércio local", explicou a vereadora da Cultura, Lídia Dias.



O plano estratégico pretende ser "informado e plural, no qual a cidade se poderá rever".



A candidatura visa envolver todos os bracarenses e, também por isso, foi criado o site ‘bragacultura2030.pt’, que partilha a evolução do processo, assim como a sua metodologia e calendário.