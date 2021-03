Braga recebe julgamento de fraude de 10 milhões de euros

O Tribunal Central Criminal de Lisboa declarou-se incompetente no processo que envolve a extinta Associação Industrial do Minho (AIMinho) e no qual está em causa uma fraude de 10 milhões de euros. O caso foi agora remetido para o Tribunal de Braga.



Esta decisão surge depois dos requerimentos apresentados pela defesa de nove dos 122 arguidos. Neste caso, estão proveitos ilícitos em projetos relacionados com a AIMinho e cofinanciados pela União Europeia, sendo que os factos ocorreram entre 2008 e 2013. Os arguidos são 79 pessoas singulares e 43 empresas.



