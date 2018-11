Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Braga regista 158 crimes violentos este ano

Eduardo Cabrita anuncia investimentos de 5 milhões de euros.

Por Paulo Jorge Duarte | 10:22

"Graças ao esforço dos operacionais, foi possível reduzir os índices de criminalidade, mas nós não devemos descansar. Preocupam-nos os 158 crimes violentos e graves registados este ano", referiu o coronel Paulo Soares, durante a cerimónia do Dia do Comando Territorial de Braga da GNR, assinalado esta segunda-feira, em Fafe.



Já o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu que "o Governo vai investir cerca de cinco milhões de euros no comando distrital e nos postos territoriais de Taipas, Lordelo e Riba d’Ave".



O coronel Paulo Soares indicou que o número de crimes contra a vida em sociedade diminuiu no distrito de Braga. O índice de criminalidade baixou em cerca de 23%, entre janeiro e outubro, em relação a igual período do ano passado, com uma redução de 2545 para 1957 crimes.



Os militares da GNR do distrito de Braga concretizaram nos primeiros 10 meses do ano, 1232 detenções em flagrante delito, entre as quais 627 devido a condução com taxas de alcoolemia superiores a 1,2 g/l.



Números alcançados, mesmo com "a descapitalização dos operacionais por reforma ou transferência para outras valências".



O ministro da Administração Interna indicou ainda que, "até 2021, a GNR será reforçada com cerca de mil operacionais". O Comando Territorial de Braga da GNR realizou as cerimónias do 10º aniversário na praça das Comunidades, Fafe.



Além de Eduardo Cabrita e da secretária de Estado Isabel Oneto estiveram presentes vários representantes da sociedade civil.