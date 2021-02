Brasil detém português condenado e procurado desde 2015 por tráfico de haxixe

Um cidadão português, condenado e procurado em Portugal, desde 2015, por tráfico de haxixe, foi detido em São Paulo pela Interpol no Brasil, anunciou na sexta-feira a Polícia Federal (PF) brasileira.

Sem divulgar a identidade do português, a PF, que representa a Interpol no Brasil, indicou que a detenção ocorreu na segunda-feira no município de Itaquaquecetuba, em São Paulo, de acordo com um comunicado.

O português integra a lista de 12 procurados internacionais detidos este ano no Brasil pela PF, através de uma estrutura de cooperação internacional.