Brasil prende mafioso que fugiu de Lisboa

Uma operação conjunta das polícias brasileira e italiana permitiu apanhar Nicola Assisi, o mafioso italiano, de 61 anos, que em junho de 2015 tinha fugido de Portugal após a Justiça nacional ter deixado exceder o prazo de prisão preventiva sem decidir da sua extradição para Itália, que o procurava.O criminoso, suspeito de gerir o negócio de tráfico de cocaína da máfia italiana Ndranghetta, foi apanhado juntamente com o filho, na semana passada, na cidade de Praia Grande, no estado brasileiro de São Paulo.Continua pendente, sobre o mesmo, o mandado de captura internacional emitido pela Justiça italiana.Assisi é procurado no país de origem para responder em diversos processos. Está a aguardar, detido, que a extradição seja cumprida.