Brasileiro detido por atacar jovem à facada em Braga

A PJ de Braga deteve em Lisboa um brasileiro, de 20 anos, que tentou matar à facada um jovem, de 21, junto aos bares da Universidade do Minho, em Braga. O crime aconteceu a 30 de novembro de 2019.O agressor estava escondido há quase dois meses em casa de familiares, para onde fugiu horas depois de ter esfaqueado a vítima com pelo menos dois golpes no tórax e um na mão.Agressor e vítima, que esteve internada no hospital, envolveram-se numa discussão dentro de um bar, por um motivo fútil, mas foi no exterior que a agressão aconteceu. Esta sexta-feira, o arguido foi ouvido por um juiz.