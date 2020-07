Brasileiro morre em queda acidental na Serra da Arrábida

Está identificado como sendo um homem de nacionalidade brasileira o cadáver encontrado no domingo na fenda do Portinho da Arrábida, Setúbal.Devido à luminosidade reduzida, os operacionais dos Sapadores de Setúbal não conseguiram resgatar o corpo logo após o alerta e regressaram esta segunda-feira de manhã ao local, junto à praia do Creiro.A operação foi acompanhada por um inspetor da PJ que encontrou uma mochila, um cordão de ouro, uma carteira e anfetaminas. As autoridades excluem um cenário de crime. O homem, de 30 anos, terá caído durante a madrugada ou manhã de domingo.