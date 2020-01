Brasileiros ao lado dos militares portugueses na República Centro-Africana

Três oficiais brasileiros fazem parte há um ano do contingente português na missão de treino da União Europeia na República Centro-Africana (EUTM-RCA), atestando "o elevado grau de competência, profissionalismo, esforço e dedicação" dos militares portugueses "mesmo diante das adversidades", conta aoo tenente-coronel Biasi.A participação do Brasil, inédita no âmbito da uma missão da UE, será em breve duplicada para seis militares - que continuarão no esforço de formação das forças armadas da RCA."Fomos recebidos da maneira mais afetiva e simpática possível. São excelentes companheiros. Foi a primeira missão conjunta desse tipo entre os dois países e nos parece que rendeu excelentes resultados, fruto da perfeita sinergia", afirma Biasi.O capitão Pedro Mendes recorda que estreitamento de laços começou no aprontamento em Portugal nas áreas de tiro, francês, questões de género, primeiros socorros em combate e psicológicos."No teatro de operações aprendemos muito."Dois brasileiros são instrutores no ‘Pilar Educação’ da EUTM-RCA e um é assessor no ‘Aconselhamento Estratégico’. O trabalho, relata o capitão Albemar, é segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00, e sábados, das 08h00 às 14h00."A possibilidade de trabalhar diariamente com militares de diversas nacionalidades e conhecer um pouco mais de sua história, cultura, doutrina militar e outros aspetos , proporcionam o fortalecimento da amizade." Esta semana doaram brinquedos, roupa e calçado a crianças dos 3 aos 10 anos de Bangui.Portugal conta atualmente com 15 militares na EUTM-RCA. A missão, que já foi liderada pelo major-general Hermínio Maio, tem um efetivo de 180 militares de doze países."A nossa participação na EUTM-RCA ao longo do ano de 2019 foi coroada de pontos positivos", refere o tenente-coronel Biasi. "No início, foi necessário um período de adaptação", afirma."Suportar a distância e fazer-se presente junto à família no Brasil ao longo de doze meses" foi outro dos desafios, amenizado graças à "calorosa acolhida dos irmãos portugueses".