"Brasileiros aqui são m...": Mulher faz declarações xenófobas e bate em carrinha de técnico de telecomunicações

Uma mulher pronunciou insultos xenófobos contra um trabalhador de nacionalidade brasileira e ainda embateu com o próprio carro contra a carrinha do técnico de telecomunicações.

Aconteceu esta quarta-feira, em Vila do Conde, e a vítima afirma que a mulher ainda lhe passou com o carro por cima de um pé antes de conseguir começar a gravar, segundo noticiou o jornal O Minho.

Esta situação aconteceu porque o técnico tinha alegadamente o carro mal estacionado e a mulher queria fazer uma manobra mas não conseguia.

No vídeo é possível ouvir a mulher a dizer ao técnico de telecomunicações "brasileiros aqui são m....", entre outros insultos.

Kleyton Emmel, o técnico alvo da fúria da mulher, contou ao Minho que parou na rua Joaquim Cerqueira da Costa, em Vila do Conde, quando ia instalar um alarme na casa de um cliente e que já apresentou queixa à GNR.

"São ruas estreitas, tentei encontrar a melhor forma para estacionar a carrinha. Esperei por dois carros para ver se dava para passar, passou um carro de um lado e do outro. Nisto, fui para dentro da casa do cliente, vejo o que é preciso e volto para buscar as coisas. Quando saí, demorei dois ou três minutos no máximo, estava a fulana dentro do carro aos gritos", afirmou o técnico.

Emmel está em Portugal desde 2009 e disse que "já ouviu insultos, mas estragar aquilo que custa a pagar, isso não". "Só gravei para ter provas do que a mulher disse e fez porque nem tenho redes sociais", acrescentou.