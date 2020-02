Brasileiros roubam 720 mil euros de casa de câmbio na Baixa de Lisboa

Dois homens, de nacionalidade brasileira, com idades entre 30 e 45 anos, assaltaram, esta sexta-feira à tarde, a casa Nova Câmbios, localizada no Rossio, na Baixa de Lisboa.A dupla conseguiu fugir com 720 mil euros, em moeda europeia e noutras divisas. Um dos assaltantes entrou na loja armado e terá ameaçado os funcionários, mas não foram feitos disparos.O espaço, que tem dois andares, foi atacado no piso superior. O assalto terá acontecido às 16h40 e, poucos minutos depois, foi dado o alerta às autoridades.A PSP esteve no local, mas cabe à PJ a investigação, já que houve recurso a arma de fogo.