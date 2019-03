SEF contrata 132 funcionários no âmbito do plano de contingência para o Brexit

Oito especialistas de informática e outros oito técnicos vão ser contratados.

Por Lusa | 13:00

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai recrutar 132 funcionários no âmbito do plano de contingência para a saída do Reino Unido da União Europeia, indica uma resolução esta segunda-feira publicada em Diário da República.

Segundo a resolução, o SEF vai recrutar 116 assistentes técnicos mediante concurso externo e vai contratar oito especialistas de informática e outros oito técnicos de informática, ambos os cursos com o orçamento daquele serviço de segurança.

O diploma autoriza também o SEF a realizar uma despesa de 4,25 milhões de euros para aquisição de equipamentos de controlo automático de fronteira, bem como de 'software' associado.