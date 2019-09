Briga familiar fere bebé de polícia em Benavente

Um bebé de nove meses sofreu ferimentos durante uma briga familiar que envolveu o pai, a mãe e os avós da criança, este sábado, num café em Samora Correia, Benavente. Da rixa, além do bebé, resultaram mais três feridos ligeiros, dois dos quais foram transportados e assistidos no Hospital de Vila Franca de Xira.O alegado agressor é o pai da criança, um agente da PSP que está de baixa psicológica, e que atravessa um processo de divórcio litigioso com a mulher, com várias queixas por violência doméstica de parte a parte. Por decisão do processo de regulação do poder paternal, o homem só pode ter contacto com os filhos, gémeos de nove meses, em locais públicos e na presença de outros familiares.O casal encontrou-se sábado pelas 10h00 na pastelaria na avenida O Século, onde começou por discutir ruidosamente na presença de outros clientes e que chamaram ao local a GNR. Na troca de empurrões e agressões que se seguiram, um dos meninos acabou por ficar ferido, assim como a mãe e um dos avós. O pai, segundo oconseguiu apurar, saiu do local para acompanhar o bebé às urgências do Hospital de Vila Franca de Xira na ambulância.O caso já foi transmitido ao Ministério Público, que decidiu não dar ordem de detenção ao agente da PSP, mas vai remeter este episódio num aditamento ao processo de regulação do poder paternal. O socorro aos feridos foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, que enviaram ao local 10 elementos e cinco viaturas.