Dois carros foram destruídos pelas chamas na madrugada de domingo na rua do Moinho, em Algueirão, Sintra. De acordo com moradores, o incêndio teve origem na ação de "um grupo que andava a brincar com cocktails molotov", pelas 02h30.



Os Bombeiros de Algueirão estiveram no local com 12 operacionais, apoiados por três viaturas. Conseguiram evitar que as chamas se propagassem a mais carros, mas outros dois ficaram totalmente carbonizados. O caso foi participado à Polícia Judiciária.

Ver comentários