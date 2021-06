Brisa desmente MAI e diz que local das obras na A6 onde morreu operário estavam sinalizadas

Ao que o CM apurou, Nuno Santos, que era funcionário da empresa Arquijardim, com sede em Fátima, deixou momentaneamente o grupo, que se encontrava no separador central, e atravessou a faixa de rodagem.

A Brisa, responsável pela manutenção da estrada e que posteriormente contratou os serviços da empresa Arquijardim - onde trabalhava a vítima mortal do acidente com o carro do MAI -, diz que os trabalhos estavam devidamente sinalizados, contrariando o comunicado do Ministério da Administração Interna, que dizia que tinha sido o trabalhador a atravessar a faixa de rodagem que não tinha qualquer sinalização dos trabalhos na via, segundo revela a SIC e como otinha avançado.O Ministério da Administração Interna não prestou declarações sobre a informação agora avançada pela Brisa.Recorde-se que a viatura BMW onde seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, atropelou mortalmente Nuno Santos, de 43 anos. O homem deixou duas filhas menores Os trabalhos decorriam ao quilómetro 77,6 da A6.