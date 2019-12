Britânico em fuga detido em Portugal. Suspeito de homicídio é considerado "muito perigoso e violento"

A Polícia Judiciária (PJ) localizou e deteve um cidadão britânico, em cumprimento de um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades judiciárias competentes do Reino Unido, anunciou este sábado em comunicado.

O detido, de 25 anos, é suspeito dos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e roubo, ocorridos em 2017, sendo considerado uma pessoa muito perigosa e violenta.

Sabendo que era procurado no Reino Unido, fugiu daquele país, tendo passado por outros países até se ter fixado em Portugal, onde se encontrava há poucos meses.

A Polícia Judiciária, em colaboração com as autoridades policiais do Reino Unido, localizou e deteve o indivíduo na zona de Lisboa.

Presente ao Tribunal da Relação competente, ficou a aguardar pelo processo de extradição em prisão preventiva, até ser entregue à autoridade requerente.