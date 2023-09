Uma brincadeira macabra entre adultos inspirada no jogo de desafios ‘Baleia Azul’ – que já levou a várias mortes de crianças e adolescentes em todo o Mundo – terá acabado mal na madrugada de domingo, em Pedrógão Grande.



Um dos participantes, de nacionalidade inglesa e com 35 anos, foi encontrado morto com sinais de esfaqueamento, numa zona florestal de muito difícil acesso, entre as localidade de Poço Negro e Soalheira, naquele concelho.









Ver comentários