Várias placas roubadas do ‘Ovo de Colombo’, em Sevilha, foram descobertas pelas autoridades numa sucateira em São Brás de Alportel, Algarve.Tratam-se de 17 das 42 peças furtadas em março do maior monumento em bronze da Europa. Pesam 503 kg e valem 2263 euros.Em Espanha foram detidos quatro homens – o alegado ladrão e três sucateiros que receberam as placas –, mas o sucateiro português foi ilibado por ter comprado o metal sem saber a proveniência.