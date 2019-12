Bruno de Carvalho chega de BMW à sétima sessão do julgamento do ataque de Alcochete

A sétima sessão do julgamento da invasão da Academia do Sporting em Alcochete decorre esta segunda-feira no Tribunal de Monsanto. Bruno de carvalho, que disse não ter dinheiro para ir a tribunal, chegou num BMW série 5, acompanhado pelo seu advogado.No dia em que o responsável pela segurança na academia chega ao Tribunal de Monsanto, Bruno de Carvalho regressa para ouvir o seu testemunho. É um dos momentos chaves deste processo, depois de Bruno Jacinto, que faz a ligação com as claques, ter dito que avisou Ricardo Oliveira para a iminência do ataque.Diversos elementos policiais deram conta que quando chegaram a academia foram proibidos de entrar, embora ainda se encontrassem atacantes no interior do espaço.- Ricardo Oliveira confirmou que soube com antecedência do ataque à Academia de Alcochete. Foi avisado telefonicamente pelo Bruno Jacinto, 12 minutos antes."Ele ligou me e disse que um grupo de adeptos da Juve Leo ia à academia para falar com os jogadores mas não entrou em detalhes. Perguntei quantos eram mas não obtive resposta", avançou o responsável pela segurança na academia.- À entrada, Bruno de carvalho, que é acusado de 98 crimes na sequência do ataque em Alcochete, recusou falar aos jornalistas.