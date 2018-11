Bruno de Carvalho e Mustafá já estão no tribunal do Barreiro

Greve dos funcionários judiciais adiou a inquirição para esta quarta-feira.

08:01

O antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e um dos cabecilhas da claque Juventude Leonina, Mustafá, vão ser esta quarta-feira interrogados no Tribunal do Barreiro depois de na passada terça-feira a greve dos funcionários judiciais ter levado ao adiamento da inquirição.Bruno de Carvalho é o 40º preso no caso da invasão a Alcochete e arrisca prisão preventiva. O antigo presidente dos leões está indiciado por um total de 56 crimes e a pena pode chegar aos 25 anos de cadeia.Mustafá, um dos cabecilhas da claque Juventude Leonina, também vai ser interrogado esta quarta-feira no Tribunal do Barreiro e deve mesmo ser o primeiro a ser inquirido. O arguido passou a noite no posto da GNR do Montijo.A irmã do antigo presidente leonino e o advogado já chegaram às imediações do Tribunal do Barreiro.Bruno de Carvalho e Mustafáao tribunal do Barreiro.









Aspara o antigo presidente do Sporting e para o cabecilha da claque Juventude Leoninanum carro descaracterizado, escoltado por uma carrinha da GNR.